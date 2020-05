El nuevo viceministro de la Presidencia fue presentado como un servidor público dedicado y que traería mas transparencia al cuestionado despacho. El tercer ocupante del cargo viceministerial, en menos de un años, es un viejo conocido del partido gobernante y en su pasado reciente mantuvo vínculos muy estrechos con un miembro del círculo cero de un controvertido gobierno anterior. En una entrevista realizada por este diario, el funcionario confesó no recordar que firmó la cuenta bancaria de una empresa que posteriormente investigó la Contraloría General de la República justo cuando él era su secretario general. El evidente conflicto de interés no le pareció un problema ético al actual viceministro. Quizás, una pesquisa periodística realizada con las grandes limitaciones existentes en la actualidad solo pudo alcanzar una parte del pasado profesional del funcionario. Sin embargo, quienes hicieron posible su nuevo cargo deben entender que el país no está para conflictos de intereses o actuaciones opacas del Estado. La transparencia se mancha cuando los encargados de custodiarla tienen un historial ético cuestionable y toman a la ligera sus obligaciones.