Tras décadas de politiquería, indiferencia y cobardía ante los costos electorales, la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta una situación de iliquidez para el pago de las pensiones. Este panorama ha sido agravado por la caída de los ingresos de la institución, producto de la paralización de la economía panameña por la pandemia. No se puede perder tiempo en diálogos improductivos, y en larguísimas mesas de consenso. Hay que tomar decisiones valientes y compartir los informes financieros, estén o no auditados, partiendo de la máxima transparencia, para este proyecto común. La CSS no puede seguir subsidiando al gobierno central con depósitos mal pagados, y la repetida obligación de comprar bonos estatales.Existen inversiones relativamente seguras que le mejorarían los rendimientos a las reservas de la CSS, sin arriesgarlas en el casino de los mercados de valores. Hay que reconstruir la institución para que deje de ser el botín del partido de gobierno, y sea el garante del bienestar de los panameños.