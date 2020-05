El hospital modular recientemente construido es un gran logro en medio de la pandemia que tiene al país postrado desde hace más de dos meses. No obstante, la experiencia ha demostrado que la sociedad debe estar vigilante de las compras del Gobierno, incluso esas dirigidas a enfrentar el nuevo virus, pues hemos descubierto que hasta bajo estas apremiantes circunstancias, algunos políticos no dan tregua para sus negociados. Este nuevo hospital, a juicio de empresarios del ramo, parece tener sobreprecios y sería saludable que, en aras de la transparencia, se hiciera una auditoría, ya que los indicios encontrados no son poca cosa. Aunque el país no estaba preparado para enfrentar una crisis sanitaria, económica y social de esta magnitud, las autoridades ahora, más que nunca, deben hacer que nuestros recursos sean invertidos al menor costo posible sin sacrificar calidad. Lamentablemente, no es lo que estamos presenciando.