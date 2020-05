De no ser por una reunión virtual de la Comisión de Educación, de la Asamblea Nacional, el país no se habría enterado de los planes de reinicio del año escolar. Para este proceso, la ministra de Educación ha convocado a una “mesa intersectorial para el retorno gradual y escalonado a las aulas de clases”, como si no existiera burocracia ni canales de comunicación y consulta. El Meduca debe priorizar la gestión del sistema público de educación. Una de las principales causas de la desigualdad en este país es el enorme rezago en materia educativa. Apenas el 10% de los docentes son capaces de ofrecer sus clases por vía remota. A la vez, solo el 48% de las escuelas públicas tienen acceso a internet. La estrategia ofrecida para el reinicio de clases incluye al 75% de los estudiantes. Nada se ha dicho sobre el grupo restante. Los planteamientos que esperamos de los regentes del sector educativo no son el retorno a una situación mediocre, sino el salto de calidad que los panameños más vulnerables necesitan. El actual gobierno presentó a la educación como su estrella, llegó la hora de demostrarlo, con acciones históricas.