En los países democráticos, bajo cuarentena, los ciudadanos han realizado protestas pacíficas libremente. Las autoridades de esas naciones respetaron ese derecho. En Panamá, existe una cuarentena fundamentada en la Ley de Contrataciones Públicas, es decir, un estado de emergencia que no existe en la Constitución Política, y que por lo tanto no puede suspender la protesta pacífica. Así, ayer una caravana de automóviles escoltada por la policía, fue detenida en un retén de esa misma institución. Los participantes mantenían aislamiento social, no representaban un peligro para terceros, y seguían respetando las normas de tránsito. No obstante, la caravana se terminó con la acción policial. ¿Fue falta de coordinación interna, o una orden directa de hacerlo? Los impactos emocionales, familiares, económicos, sociales, y la frustración ante la evidente corrupción y la impunidad, son causas para protestar. Todas las autoridades deben entender que según la Constitución, los panameños y extranjeros, todavía tenemos derechos, entre ellos el de la protesta pacífica, y los ejerceremos. Esta es la esencia de la democracia constitucional.