La Caja de Seguro Social es una institución vital para los panameños, por tanto, no se entiende la demora de sus directivos y del gobierno nacional en ofrecer las cifras reales de su actual situación financiera. Justo antes del anuncio del primer caso de coronavirus en el país, la CSS ya tenía una disminución de sus ingresos, frente a lo presupuestado. Si la primera alerta de una caída dramática de sus ingresos la dieron sus propios directivos, quienes promovían una solución específica, que fue rechazada ampliamente, entonces, ¿por qué el silencio ahora? La junta directiva de la CSS está considerando presentar al Órgano Ejecutivo un menú de opciones para resolver la inminente crisis de insolvencia que tendrá que enfrentar para atender los pagos de jubilaciones existentes. Aunque cualquiera de esas opciones o una combinación de las mismas resolvería el problema inmediato, no queda claro cuál será la hoja de ruta para atender el problema fundamental a largo plazo. La irresponsabilidad de los gobiernos anteriores no se puede usar como excusa para la inacción, ni tampoco se puede dejar la carga a una administración futura. Este es el momento de decidir.