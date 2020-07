Si hay algo que sabe hacer muy bien el expresidente Ricardo Martinelli es utilizar la ley para intimidar. El sistema de justicia ha sido torcido, al punto de que se ha convertido en un instrumento terrorista, con lo que se busca amedrentar no solo a funcionarios judiciales, sino a periodistas, medios de comunicación, incluso, a ciudadanos que lo adversan o critican. Si bien el expresidente está en su derecho de defenderse de lo que él cree que son ataques en su contra, el sistema también debe rechazar lo que a claras luces son represalias contra funcionarios que cumplen su deber en el ejercicio de sus cargos. Este acoso legal viene a ser como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todo aquel que no comulgue con sus ideas o posturas . ¿Cómo un fiscal o un juez puede hacer su trabajo si el sistema se presta para que pueda ser perseguido judicialmente? Queda bastante claro claro lo que estas querellas y demandas persiguen: “Si no estás conmigo, entonces estás en mi contra”. Los antecedentes que este señor está imponiendo con el abuso del sistema judicial le restarán fuerza, precisamente, a la justicia. ¿Hasta cuándo estos abusos? ¡Ya basta de temerle a este terrorismo judicial!