Cuando se pone luz sobre las partes más oscuras de nuestra sociedad se suele atacar al que alumbra. Tal vez la mugre tenga una explicación, aunque hasta el momento se había ignorado, quizás por conveniencia, quizás por impotencia. Lo cierto es que las cucarachas expuestas no dan explicaciones y no proveen información que justifique sus andanzas. Al contrario, reclaman la oscuridad y lloran ofendidas de que no hay suciedad. Todo contratista del Estado y toda entidad gubernamental que maneje recursos de los contribuyentes está obligado a rendir cuentas y demostrar el buen uso de los fondos públicos. Cualquier empresa o ciudadano, orgulloso del servicio o bienes que provee, se alegraría de poder exponer la calidad de sus instalaciones y sus altos estándares en procesos de seguridad e higiene. Si la verdad está de su lado, ¿por qué se ataca al medio de comunicación y a la periodista? Teniendo oportunidad para responder inquietudes razonables durante varias semanas, ¿por qué entonces el silencio y ahora los gritos? Aclaramos: sí estamos en campaña, pero para vigilar los recursos de la República.