El genial Albert Einstein decía: “...Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” Esta es la paradoja en que nos encontramos, ante la respuesta sanitaria y las iniciativas económicas del gobierno. Es hora de un replanteamiento de las acciones ejecutadas para controlar la enfermedad, sumando los talentos y recursos del sector privado y la sociedad civil. Las autoridades sanitarias deben convocar al empresariado panameño para confrontar la alta tasa de contagios de la Covid-19, a la vez que se implementan medidas inteligentes para la reapertura económica. Hay capacidades y conocimientos que el Estado no tiene, mientras que son de dominio cotidiano para el sector privado y la sociedad civil. Esto ha venido pasando alrededor del mundo y el cercano ejemplo de Guayaquil en Ecuador muestra una ruta factible y sumamente realista para controlar la pandemia. No existe un manual preestablecido para resolver una crisis como esta. En cada etapa son necesarias intervenciones distintas. Este es el momento de que todos sumemos esfuerzos para suprimir los contagios y levantar nuestra economía.