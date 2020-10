La pandemia ha dejado muertes, pero también ha puesto a tambalear nuestra economía. Este año terminaremos con una tasa de desempleo del 25%, la peor de las últimas décadas. La recuperación económica igualmente se prevé lenta y, si a eso le sumamos la falta de capacidad técnica del Gobierno para enfrentar el mayor reto que ha tenido administración alguna en los últimos 30 años, el panorama es desesperanzador. Nunca antes hemos tenido tanta necesidad de funcionarios capaces y nunca antes hemos tenido a tanto inútil ganando miles de dólares solo para que los incautos le den like a sus insípidas y estériles fruslerías. Los políticos viven en una burbuja paradisíaca, en la que no hay crisis, mientras el resto sufrimos limitaciones y pérdidas. Y, como si fuera poco, debemos darle sustento a esta gente que no sabe otra cosa que empeorar esta crisis. ¡Es el colmo!