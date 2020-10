La septuagésima sexta asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió ayer una importante resolución, ya que, a solicitud de La Prensa –afectado por un secuestro de sus bienes promovido por el expresidente Pérez Balladares–, hizo un llamado para otorgar a los periódicos, medios digitales y periodistas independientes, las mismas medidas de protección de bienes que ya reciben las empresas de radio y televisión. En Panamá, la ley protege de secuestros los bienes de la televisión y la radio, no así los activos de los medios impresos y digitales, lo cual crea una clara desventaja. Como lo planteó el presidente de Corprensa a la SIP, se necesita una reforma para que todos los medios de comunicación, sin distinción, gocen de la misma protección, a fin de evitar intimidaciones que se traducen en la autocensura. Ojalá este llamado que hace la SIP al Gobierno panameño no caiga en oídos sordos, ya que el abuso que se comete contra medios de comunicación que cumplen una labor a favor de la sociedad, tiene como único propósito silenciar, avasallar y atemorizar. No olvidemos que la salud de una democracia se mide en la libertad que gozan sus ciudadanos. Y la nuestra, empieza a enfermarse.