La irresponsabilidad de los órganos Ejecutivo y Legislativo está total y absolutamente fuera de control. Tal parece que los más altos funcionarios del Gobierno viven en otro planeta, donde no hay pandemias ni deudas ni déficit fiscales, pues es obvio que son incapaces percibir la realidad que sufrimos. Aprobar la solicitud de un crédito de más de $20 millones para pagar salarios en la Asamblea Nacional es un acto irracional, en especial cuando todos sabemos cuál es su destino final en manos de los diputados. El Presidente de la República y sus ministros insultan a los ciudadanos que, en medio de todas sus limitaciones provocadas por la pandemia, aún tienen que ver cómo su dinero es arrojado a las alcantarillas de la Asamblea Nacional para alimentar la codicia de unos gandules que no les importa el país. El Gobierno ha sido incapaz de producir ahorros; abusa con saña de la poca capacidad de crédito que nos queda y ahora nos ofende de manera tan descarada. “La Asamblea Nacional debe ser para debatir los problemas nacionales, defender los intereses del país y no una arena para el clientelismo”. La cita es de Laurentino Cortizo en 2015. Hoy no distinguimos al Presidente de esos diputados.