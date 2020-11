El alcalde del distrito de Panamá presentó un presupuesto en el que hay contempladas inversiones en obras que serían costeadas con fondos del programa de descentralización. La Comisión de Hacienda del Consejo Municipal exigió las actas de las consultas ciudadanas que sustentan esas obras. Algo habrán aprendido del proyecto de revitalización de la playa, cuya suspensión ordenó la Corte, ya que no se realizó una consulta ciudadana, como exige la Ley de Descentralización. En otras palabras, los proyectos ideados deben estar avalados por los ciudadanos. El alcalde no ha entregado las actas requeridas, lo cual restaría legitimidad a sus obras. Ya es hora que entienda que los fondos de la descentralización no están para satisfacer caprichos, aunque sus intenciones sean buenas. La población que presuntamente se beneficiará no solo tiene que estar enterada, sino que debe estar de acuerdo con las obras. Y eso no se logra reuniendo a 10 personas de una comunidad que tiene 10 mil o 20 mil habitantes. Las consultas deben ser amplias y con tiempo suficiente, a fin de planificar las obras. Realmente es una lástima desperdiciar las oportunidades de resolver los problemas, por la simple costumbre de hacer lo que le da la gana.