La consecuencia de imitar los patrones de indiferencia y el poco importa de los políticos es lo que sufrimos en Panamá. Vivimos en una sociedad en la que muchos ciudadanos están convencidos de que aquí no les pasará nada, que pueden comprar a funcionarios o que, con “palanca”, se sale del lío. Y eso no ha cambiado en la pandemia. Por el contrario, ha empeorado, como lo vemos en las cifras de infectados por el virus. Son miles, renuentes a seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, para prevenir el contagio. Las autoridades se la pasan haciendo decretos para sancionarlos, porque, aunque deben estar en cuarentena, salen y esparcen la enfermedad. Es lamentable que las autoridades ignoren que los códigos Penal y Sanitario ya contempla severas penas para los que –a sabiendas– diseminen enfermedades contagiosas. Solo hay que divulgarlas y aplicarlas, pues es una irresponsabilidad incumplir las medidas sanitarias hechas para salvar nuestras vidas,. Los ciudadanos debemos ser conscientes del peligro, y que las autoridades –muchas extenuadas por el trabajo y el estrés– no pueden todo el tiempo estar detrás de nosotros para regañar y amonestar. Cuidarnos es nuestra responsabilidad.