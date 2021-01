Las autoridades locales han dado comienzo a la jornada para vacunar al personal médico y técnico del sector privado que está en contacto directo con los pacientes de la Covid-19. Se trata de un acto de justicia, pues los hospitales privados alivian la pesada carga de la pandemia que enfrenta el sector público, y cuyo personal está expuesto a los mismos riesgos. La jornada se lleva a cabo con las vacunas que serían la segunda dosis para los ya vacunados en esta primera ronda, por lo que es necesario que el Gobierno mantenga comunicación constante con el fabricante, a fin de garantizarse las dosis necesarias para la segunda inoculación, porque si sufre un atraso más allá del límite recomendado, se perdería su efecto. A la vez, es muy importante también que el Gobierno diseñe una campaña masiva de información para la población en general, a fin de que, desde ahora, empiece a prepararse sobre lo que deben hacer las personas una vez sean vacunadas, ya que – contrario a lo que se piensa– esta vacuna no actúa de forma inmediata y en algunos casos no es 100% efectiva. Es necesario, entonces, que sus destinatarios estén informados, a fin de evitar que las vacunas se pierdan porque no están al tanto de lo que deben o no deben hacer.