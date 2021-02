La Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap) ha interpuesto una acción legal contra el Contralor General de la República por la presunta comisión del delito de infracción de los deberes del servidor público, ya que la organización estima que el funcionario ha incumplido su responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos. Independientemente de que prospere o no la denuncia en contra del alto funcionario, lo cierto es que este no ha hecho una sola intervención pública para emitir un informe sobre los elevados gastos en los que ha incurrido el Gobierno para combatir la pandemia. Ha habido numerosos y todo tipo escándalos, y ninguno de ellos ha generado una iniciativa a fin de promover un pronunciamiento público, salvo el del hospital modular que, lejos de cuestionarlo, lo que hizo fue justificar una obra que a todas luces es irregular. Los ciudadanos estamos a la espera de que rinda cuentas, de que nos informe qué ha hecho para que los dineros no sean malgastados, como hemos visto en distintos proyectos. Es inaceptable que estemos aún a oscuras después de casi un año de gastos y solicitudes de multimillonarios créditos de los que muy poco se sabe. Es hora de que salga a rendir un informe a la Nación sobre su gestión. No hay excusa que valga para no hacerlo, salvo la complicidad.