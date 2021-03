El debate que surgió luego de la publicación el pasado domingo de la entrevista a una adolescente que contó su historia tras ser obligada a permanecer en un albergue ha dado paso –una vez más– a la discusión sobre la labor del periodista. Ejercido a conciencia, el periodismo no está al servicio de intereses políticos –eso sería propaganda– ni religiosos, pues estaríamos adoctrinando. El periodismo es un pilar de la sociedad, despojado de agendas, preocupado por descubrir la verdad y que busca que, tanto mayorías como minorías, sean escuchadas por igual. Si se quiere analizar la denuncia de la joven entrevistada desde el punto de vista de la fe, debemos empezar por el hecho de que quienes regentan esos albergues no son una divinidad. Son humanos, con sus virtudes, defectos y debilidades. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué descalificar sin antes investigar? ¿Es que acaso en ese círculo no hay seres imperfectos? Los que buscan crucificarlo deben saber que el periodismo no pretende complacer, al contrario, intenta incomodar; jamás ocultará, lo que hará es divulgar; no niega ni afirma: solo describe hechos. Tampoco manipula ni juzga. Los periodistas solo buscamos la verdad y, en ese sentido, viene a cuento la incredulidad de Santo Tomás, para quien las palabras no bastaron. Tuvo que ver para creer… para luego divulgar.