Odebrecht tiene dos años sin pagarle a Panamá lo pactado en el acuerdo de colaboración en el que se comprometió a pagar $220 millones por haber sobornado a funcionarios que no admiten haber recibido coimas. La empresa alega que no paga porque Panamá también le debe dinero por los proyectos que ha construido, como si tal excusa fuera condición para cancelar lo que le debe al país por su política de corrupción. Lo que le adeuda Panamá por las obras no tiene nada que ver con el acuerdo de colaboración y, por consiguiente, su argumento carece de peso. Tanto el Ministerio Público –bajo la gestión de Eduardo Ulloa– como el Ministerio de Economía y Finanzas han debido ejercer más presión a la empresa, pero lo que percibimos es un poco importa con esta deuda. Odebrecht le debe a Panamá más de $36 millones, dinero que se necesita para enfrentar la grave crisis fiscal que atraviesa el país. Por otro lado, esperemos que lo que le adeuda Panamá a Odebrecht no sirva para nuevos emprendimientos de sobornos, que así fue como empezó todo.