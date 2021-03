El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la esterilización femenina evidencia la cultura machista que predomina en nuestro país. Exigirle requisitos más allá de la mayoría de edad es un claro abuso, respaldado ahora por cinco magistrados de la Corte Suprema, que no encuentran nada de ilegal en el hecho de que una ley le imponga restricciones a la mujer sobre su cuerpo y sexualidad. ¿De cuándo acá ellos tienen la última palabra en estos temas? Es una decisión retrógrada, que riñe abiertamente con nuestra contemporaneidad. Es sexista y discriminatoria desde todo punto de vista, ya que no es equivalente a las libertades del hombre sobre este mismo asunto. Tocará a la Asamblea Nacional tomar este asunto en sus manos y esperamos que, siendo los diputados representantes de la voluntad popular, sepan esta vez hacer las cosas correctamente, para que este tipo de legalizados abusos no prosperen. Dan vergüenza algunos magistrados que tenemos en la Corte, que imponen su cultura sobre los derechos y libertades de sus pares. Tan es así, que su absurda decisión carece del más elemental respaldo oficial, gremial o nacional. Ha sido un error usar un criterio machista para decidir un asunto sobre libertades humanas.