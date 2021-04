Finalmente, el caso Odebrecht tiene vista fiscal. Desarrollar esta investigación no fue tarea fácil, pues en el camino sufrió toda clase de atropellos; investigados y jueces pusieron todo tipo de obstáculos con la intención de que las pesquisas murieran en su cuna o no llegaran al fondo. Ha sido una larga travesía que, empero, no ha ha llegado al final, pues, como se dijo, algunos facilitaron la obstrucción de las investigaciones. Este es el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas, constituyéndose así en un hecho histórico. Gobiernos enteros han sido investigados, quedando fuera de la lista un tercero, pero, al menos, es un avance. El Órgano Judicial tiene en sus manos ahora el desenlace. La gran sorpresa para el país será que los juzgadores impartan verdadera justicia. Este será, sin duda, su mayor reto, su prueba ácida. Durante más de cinco años, el caso Odebrecht ha sido titular destacado en todos los medios de comunicación de todo el país y, por ello, el Ministerio Público debería considerar la idea de presentar un informe a la Nación sobre sus hallazgos, bienes aprehendidos y personas implicadas, así como lo que quedó pendiente y por qué. El país necesita saber, no solo para informarse, sino para vigilar de cerca este aún inconcluso proceso.