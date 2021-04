Por ahora, Panamá parece tener bajo control los casos de la Covid-19. Como parte de su estrategia, desarrolla una campaña de vacunación que ya ha sobrepasado el 10% de la población total del país. Eso nos coloca en una posición privilegiada respecto a otras naciones, donde el proceso ha comenzado, pero no va al mismo ritmo. Esta campaña se desarrolla en relativo orden y las personas están cooperando para que el proceso sea eficaz. Las enfermeras a cargo de la campaña, así como las que están asignadas a los hospitales públicos, están haciendo una labor encomiable. Pero, pese a ello, constantemente protestan porque el Gobierno no cumple con sus pagos a tiempo. Es una vergüenza que haya dinero para pagar carros de lujo y de alquiler y no para pagar los turnos de este personal, que estuvo exponiendo su vida durante el tiempo que antecedió la llegada de las vacunas. Ojalá este proceso de vacunación pueda acompañar las medidas que permitan que la economía nacional también levante vuelo, pues han sido meses muy duros. Y aunque las cifras arrojan un crecimiento que para 2021 estará cerca del 10%, aún faltaría más para llegar al crecimiento de años anteriores. El éxito de esta campaña significará salir de la pandemia y recobrar nuestra vida y economía.