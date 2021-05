“El próximo gobierno tendrá́ una conducta vertical contra la corrupción. Se caracterizará́ por la transparencia, rendición de cuentas y decir la verdad, para devolverle a los panameños la confianza en las instituciones”… “La sexta frontera… es parar la corrupción y los sobrecostos que nos roban los recursos para un mejor futuro”… “La corrupción es un cáncer que nos afecta a todos, especialmente a los más necesitados y está́ presente tanto en el sector privado como en el público. ¡En este país no habrán intocables!”… Todas estas frases pertenecen al programa de gobierno del entonces candidato a presidente Laurentino Cortizo. Dos años después de su elección, una encuesta encargada por La Prensa revela que los panameños parecen estar bastante desilusionados. Por ejemplo, más del 70% de los entrevistados cree que en el Gobierno existe corrupción; el 84% no cree que nuestros gobernantes son transparentes en su gestión pública. Y los encuestados tienen una pésima opinión del liderazgo y la confianza que proyecta este Gobierno. El 77% no cree en su liderazgo y 8 de cada 10 no le tiene la menor confianza. El desgaste político de esta administración ha llegado a niveles sencillamente inimaginables. O dan un golpe de timón o se hunden.