El costo de la corrupción es un tema poco abordado, pero que, indudablemente, tiene consecuencias para todos los habitantes de un país. Algunos estudiosos sugieren que los países cuyos gobiernos son menos corruptos, pueden recaudar hasta 4% más del producto interno bruto. Podemos concluir entonces que, en términos generales, la corrupción nos cuesta a los ciudadanos cientos de millones de dólares al año. Y aunque en Panamá todo el mundo ve, percibe y sufre la corrupción, en el Órgano Judicial nadie se entera, pues allí no hay condenas por este delito desde que se inventó la palabra impunidad. Un gobierno que inspira confianza porque no es corrupto, seguramente conseguirá de sus ciudadanos mayor recaudación fiscal, pues no es lo mismo entregar los impuestos a una pandilla de saqueadores que a un gobierno honesto. En consecuencia, si se controlara la corrupción, habría más dinero para salud, para educación, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incluso, al haber menor pobreza, habrá más seguridad y en general menos necesidad de endeudarse. Erradicar la corrupción nos pondría en el mapa del primer mundo.