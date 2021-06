Sin importar que nuestra economía esté severamente contraída a causa de la pandemia, la Presidencia de la República sigue poniendo un ejemplo poco edificante en materia de prioridades. Ahora nos enteramos de que ha completado una licitación para alquilar vehículos, cuyos componentes suman, en total, casi $10 millones, incluida esta última parte, que representará un desembolso de casi $3 millones. Y ha sido la Presidencia la que ha pedido a todas sus dependencias que sean razonables en el uso del dinero de los impuestos; que practiquen austeridad, pero cuando se trata de hacer lo que les pide a otros, entonces no hay ni ahorros ni sacrificios. Ahora se explica por qué no hay nadie del gobierno que esté dispuesto a despojarse de sus holguras. ¿De qué sirve que el presidente haga una fila para vacunarse, como un panameño más, si luego es el primero en destinar dinero en asuntos que carecen de prioridad frente a los hechos que estamos viviendo? Este año el dinero no alcanzará frente a un presupuesto que parece haberse hecho sin considerar la crisis, y aún así, siguen botando el dinero en lujos y comodidades.