Los números de la pandemia vuelven a mostrar niveles preocupantes que han dado origen a que los especialistas adviertan de que estamos en presencia de una tercera ola, es decir, nuevos picos de contagios y muertes a causa de la Covid-19. Esto lo estamos viviendo cuando han llegado al país cientos de miles de vacunas, con las que la población está siendo inmunizada. No obstante, el ritmo de aplicación no parece ser tan rápido como amerita esta crisis. El Ministerio de Salud se muestra reticente al ofrecimiento de clínicas y hospitales privados que se han puesto a su disposición para agilizar las jornadas de vacunación. La autoridad de Salud está empecinada en mantener un férreo control sobre las vacunas, cosa que en la práctica, no es así. Hemos sido testigos de irregularidades, en las que se han privilegiado a copartidarios, políticos y funcionarios, por lo que es inexplicable que, habiendo tenido fallas, no quiera darle oportunidad al sector privado de ser de utilidad en estas jornadas de inmunización. Mientras tanto, la población debe seguir guardando las medidas higiénicas recomendadas, a fin de mantener a raya esta tercera ola de contagios y muertes, y que podría ser peor que las anteriores, considerando el potencial peligro que significa la presencia en el país de nuevas variantes del virus.