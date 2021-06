Al ponernos frente una portada como la presente, queda claro que no en vano existe la percepción de que el país está hundido en el fango de la corrupción: Odebrecht, Lotería, incluso el caso en Costa Rica de una empresa con obras en Panamá -confesa de haber pagado millones en sobornos a funcionarios locales- y cuya investigación tendrá rebotes en el país. Esta semana, fue divulgado un estudio que contiene un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción. Obviamente, no hubo sorpresas: como siempre, nuestra evaluación es mala. Y la razón de ello es porque nuestros funcionarios están en negación. No oyen ni ven ni huelen ni sienten; ni intuición tienen. Solo hay que ver lo que pasó esta semana con las bolsas con comida. Cientos en una casa particular, sin una buena razón para ello, y lo único que alcanzan a decir siete ministros o sus representantes es que han dado instrucciones para cooperar en la investigación. Si eso fuera verdad, la pesquisa culminaría en menos de una semana. Medio Gabinete y no puede seguirle la pista a unas cuantas bolsas con comida. Por eso, el país apesta a chanchullo, robo y negociados. Y estas son las portadas que resultan del descaro y la eterna maleantería.