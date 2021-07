Las estadísticas locales sobre la vacunación anticovid revelan que la inmunización es un éxito en cuanto al tema de los efectos secundarios graves, que, en nuestro caso, han sido casi inexistentes. En el caso de las muertes reportadas tras vacunarse, habrían confluido enfermedades que ya tenían los inmunizados. Pese a ello, hay personas que rechazan estos biológicos. Y, aunque vacunarse es optativo, lo cierto es que llegará un momento en que, para proteger la vida de sus clientes, vecinos, amigos y familiares, habrá quienes se reserven el derecho de que una persona no vacunada ingrese o no a un establecimiento, centro comercial, fiesta, viaje o traslados en vehículos cerrados. Se trata de la pandemia de un virus que provoca una enfermedad altamente contagiosa y que puede causar la muerte. En consecuencia, aquellos que aún estén pensando en no vacunarse, deben considerar que no se trata de un acto de discriminación, sino de procurar el bien común ante un serio problema de salud pública que no puede pasar inadvertido después de que, por causa de la Covid-19, en Panamá han muerto más de 6 mil 600 personas y en el mundo, más de 4 millones.