¿Qué porcentaje de los pacientes hospitalizados en centros médicos públicos y/o privados no está vacunado contra la Covid-19? La cifra exacta se desconoce, pero datos recabados por este medio revelan que es la inmensa mayoría. Han sido muy escasas las personas que, habiendo sido vacunadas, han tenido que ser internadas en un hospital. O, dicho de forma directa, las vacunas han probado ser efectivas contra la enfermedad grave. No obstante, sigue habiendo una corriente de panameños que se resiste a ser vacunada, algo en que le asiste su derecho. Pero el problema de esta decisión individual puede tener consecuencias para la colectividad, pues el riesgo de contagio persiste tanto para los que quieren vacunarse, y todavía no lo han logrado, como para los que no lo desean. Los que se resisten, potencialmente se convierten en vectores de la enfermedad, poniendo en riesgo la vida cientos de miles de personas que aún no se han podido inmunizar porque no les ha tocado el turno o porque las vacunas, por ahora, son insuficientes para todos. Esos que son reticentes ponen sobre nuestro sistema de salud una pesada carga económica y sanitaria. ¿Qué hará el gobierno frente a esta situación?