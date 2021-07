El mismo diputado del PRD que busca eliminar las penas accesorias de las condenas por delitos comunes, se ha aparecido con otro anteproyecto de ley que pretende suprimir el récord policivo como requisito para aplicar a determinados trabajos. Dice este diputado que su anteproyecto es noble y busca ofrecer segundas oportunidades a convictos. Un empleador merece conocer los antecedentes de su personal, que incluye sus conocimientos, capacidad y experiencia, pero también su comportamiento, ética y relación con la ley. Las buenas decisiones se toman basadas en el conocimiento y la información. Omitir datos tan importantes como los antecedentes policíacos no es un acto de honestidad de parte de alguien que busca, precisamente, rehacer su vida. Esta iniciativa, viniendo de este diputado, solo despierta suspicacias. Sus antecedentes hablan de él (y no precisamente para bien) y, al igual que un patrono merece saber a quién contrata, un elector debe saber a quién elegir para un cargo público. Y para eso, en ambos casos, se necesita toda la información, no solo una parte, como quiere el señor diputado.