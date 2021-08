Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) lleva a cabo una gran labor en la campaña de vacunación contra la Covid-19, la comunidad científica local tiene reclamos válidos al seguimiento que esta institución le da a los casos de personas contagiadas. Es data que no es recopilada y, si se hace, está dispersa, que es equivalente a no tenerla dispoble de forma inmediata, lo que dificulta hacer estudios sobre el comportamiento del nuevo coronavirus en Panamá. Los científicos locales no solo se quejan de la falta de estadísticas de los enfermos y muertes por la Covid-19, sino que es notable la falta de data de otras enfermedades. El Minsa debería tener disponible de forma centralizada estos datos y mantenerlos al alcance de todo ciudadano que desee verlos, pues se trata de información pública y abierta. El Gobierno está lleno de empleados sin funciones o de escasa preparación académica que pueden ser reemplazados por esos necesarios técnicos que requiere el país bajo estas circunstancias. Bastaría con que el Ministerio de la Presidencia se desprenda de tanto “coordinador de planes y programas”, cargo que en la mayoría de los casos se lo dan a personas en pago por favores políticos. ¡Por favor, tengan conciencia!