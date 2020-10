INCOHERENCIAS. Rodeado de un centenar de personas, sin el correspondiente distanciamiento físico, el presidente Laurentino Cortizo participó de la reapertura del aeropuerto de Tocumen, se hizo una prueba de hisopado –de la cual no dieron el resultado– y hablo a los presentes. Cuando le preguntaron sobre el tema de la reapertura de las playas, dijo que pidió al ministro de Salud, vía WhatsApp, analizar el asunto. ¿No que aquí manda Nito Cortizo?

SUTILEZAS. La Antai recomendó dejar si efecto los contratos de dos influencers contratados por el Ejecutivo. Ahora corresponderá al vicepresidente Gaby Carrizo acatar o no la sugerencia. ¿Se atreverá? Corren las apuestas.

¿QUÉ HAY PA’ MI?. Esta semana, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional debe solicitar al Ejecutivo que modifique el presupuesto de una serie de instituciones, con el fin de asegurar fondos adicionales para otras entidades. Seguramente, deben estar afilando el lápiz y sacando toda clase de cálculos políticos. No por gusto son verdaderos lobos disfrazados de ovejas.

CABALLO DE TROYA. Algunos realmente no se dan por vencidos tan fácilmente. Dimitri Flores vuelve al ruedo. Esta vez, no lo hará de forma independiente, sino que busca inscribir un partido político. Si para la contienda de 2019 no llegó a la papeleta, que lo hace pensar que para 2024 si lo logrará. OJO TE, a revisar bien esas firmas.

98, 99 y 100. Se supo por qué hay un expresidente desesperado en las redes, atacando a cuanto dedo acusador en su contra existe en el caso Odebrecht. Al parecer, la fiscalía no solo tiene en la mira a su círculo más íntimo, sino a su principal lavandería, perdón negocio.

TRAPOS SUCIOS. Las cosas por los lados del PRD están que arden. Las peleas por las plazas en el Gobierno han agudizado las luchas internas del partido. Por lo visto, ahora la pelea es de todos contra todos. Y pensar que todavía falta un año para su congreso general.