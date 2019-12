¿Por qué las escuelas privadas no tienen los recurrentes problemas de las públicas, en materia de personal docente y mantenimiento de las aulas de clases y otras estructuras cuando empieza el año escolar? ¿Por qué el Ministerio de Educación no puede solucionar problemas tan viejos que ya se han convertido en una vergonzosa tradición? Es evidente que la empresa privada está haciendo bien su tarea, mientras que el sector público no hace otra cosa que tropezar todos los años con la misma piedra. Es una auténtica ironía que el Ministerio de Educación sea incapaz de aprender de sus errores. Si no puede encontrar una solución a estos problemas, cómo es posible que también sea ciego, que no pueda mirar lo que hace el sector privado. La rueda ya está inventada, entonces ¿por qué romperse la cabeza reinventándola? No es el mejor consejo, pero tal vez sea hora de mirar al pupitre de al lado.