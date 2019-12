La iniciativa de crear una comisión para investigar, cuantificar y colocarle nombre, apellido y rostro a las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, es una deuda pendiente con todos los ciudadanos. La comisión tiene ante sí un reto que no es nada sencillo: tendrán que recabar pruebas, testimonios, rastrear información en Panamá y Estados Unidos, y hacer cuanto esté a su alcance para esclarecer esta verdad, dolorosa, pero necesaria para la memoria histórica del país, que aún no ha logrado olvidar que el grave deterioro de la institucionalidad, de la mano de un régimen oprobioso, llevó al país a un callejón sin salida, al que la acción bélica puso fin, pero a un costo demasiado alto para la nación. En vidas, bienes y dignidad. Quizás, cuando sepamos de una vez por todas cuántos panameños perdieron la vida y honremos sus memorias, podremos lograr una verdadera reconciliación nacional, dejando atrás el luto que vivimos desde aquellos años; y de esta forma afrontar unidos un futuro lleno de oportunidades y retos que aguarda a una generación que no vivió estos hechos, pero que ha heredado sus consecuencias.