Crear desde las aficiones y pasiones

Para algunas personas el emprendimiento es totalmente natural; para otras, es una gran incógnita. Christian Saavedra está en el primer grupo, colocándose diferentes sombreros en el proceso. En mayo, me invitó a un evento donde había jóvenes bailando en la calle y en lugares abiertos. Confieso que solo había podido ver algo así en películas y en algunos lugares que he visitado, y encontrarlo en Panamá me resultó muy emocionante.

Esa visita tuvo consecuencias. Los jóvenes nos explicaron que el break dance es una danza social que forma parte de la cultura del Hip Hop, la cual nace en las comunidades del Bronx y Brooklyn durante la crisis de los años 60. Impulsado por afrodescendientes y afrolatinos, se ha convertido en una gran herramienta de cambio social a nivel mundial. Y acogiendo su iniciativa, desde la Fundación Ciudad del Saber se realizó el lanzamiento de APB, la Asociación Panameña de Baile deportivo, con el slogan “somos parte de algo más grande”.

APB cuenta con toda una estructura de maestros, especialistas, equipo directivo, red de apoyo, enfocados en la misión de formar atletas profesionales con excelencia deportiva. Tienen la visión de lograr incluir esta habilidad deportiva entre las que compiten en los eventos olímpicos a nivel mundial.

Christian Saavedra es una mujer emprendedora sin límites. Psicóloga de profesión, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la consejería vocacional y sistemas de admisión internacionales. A los 25 años ya había viajado a 23 países de América. Después creó su primer proyecto, enfocado en un programa de transición de la escuela secundaria a la universidad adaptado a las realidades de América Latina y el Caribe y bautizado como Programa de Transición a la Universidad️.

Posteriormente creó su primera empresa en 2016 - Prom Counseling Corp. Es una solución innovadora en contra de la deserción estudiantil en Latinoamérica y el Caribe. Para ello, ayuda a estudiantes millennials y centennials a elegir carrera de manera inteligente y divertida, y a comprender mejor los procesos de admisión nacionales e internacionales. Hoy atiende a más de 350 estudiantes por año en países como Panamá, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Argentina.

Es directora ejecutiva de Uni2- Asociación Panameña de Hip Hop - dedicada al desarrollo y crecimiento profesional de los artistas y de la cultura en Panamá. También es secretaria de APB-Asociación Panameña de Baile Deportivo.

Al conversar con los jóvenes de este proyecto se percibe la emoción y valor que le dan al hecho de formar parte de estos equipos de bailarines, cumplir con las prácticas y la disciplina, y estar preparados para representar a sus equipos en las competencias son algunas de las responsabilidades que estos chicos y chicas asumen. La APB difunde las buenas prácticas deportivas dentro de las disciplinas de la danza, al igual que la educación y capacitación de atletas en el baile desde los 5 años en adelante. Christian y su equipo ven en estas actividades, además de un potente emprendimiento, un medio para despertar el potencial de nuevas generaciones y posiblemente medallistas olímpicos.

Christian, que no se detiene, es participante activa de la comunidad de emprendedores del Centro de Innovación de Ciudad del Saber. Se trata de un espacio donde se promueve el desarrollo del emprendimiento y la innovación, donde podemos encontrar mujeres como ella, que crean y buscan oportunidades de crecer, emprender e impactar en la vida de otras personas, desde lo que saben y les apasiona.