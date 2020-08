El imparable motor de la agroindustria

Abastecimiento/ alimentos

Aun no amanece en tierras chiricanas y en las provincias centrales, cuando la producción de 170 fincas agropecuarias se activa para la extracción de más de 135 mil litros de leche al día que van a la planta de Productos Nevada, ubicada en Bugaba.

En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19, si hay un sector que no se ha detenido es el agropecuario, que incluye a las industrias procesadoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos.

Han tenido que adaptarse antes que otras actividades a la nueva normalidad para trabajar en ambientes con bioseguridad y medidas sanitarias extraordinarias.

Andrés Solís, gerente general de Productos Nevada, relata cómo han abordado el desafío de seguir el ritmo indetenible del suministro. “Esta cadena comienza desde el productor del campo, hasta llegar al consumidor. Ponemos el foco en toda la cadena para lograr el abastecimiento, a la vez de cumplir con los protocolos sanitarios”, dijo.

Solís menciona que las empresas han tenido que adaptar sus modelos de negocios y poner atención al cambio de los hábitos de consumo de la población.

“Hay una mayor demanda de productos básicos de tamaño familiar. Otro cambio tiene que ver con la manera como se llega al consumidor, por su puesto, es importante el suministro a través de los supermercados, de los minisúper y tiendas, pero también se ha incorporado el comercio electrónico y nuevos canales de emprendedores que han comenzado a vender y llevar el producto hasta la puerta de la casa”.

En corregimientos del área metropolitana se dejan ver tres buses escolares que visten la marca La Chiricana. Son bodegas móviles de transportistas que decidieron buscar una alternativa de sustento de sus familias, y que llevan este producto y otros alimentos hasta las comunidades, una idea que decidió respaldar Nevada .

El gerente general refiere que este es un ejemplo de los nuevos canales que han surgido, al igual que opciones en línea como Nevada Express, que se creó para atender a los socios comerciales. Precisa que el consumo de leche se ha incrementado, al igual que otros productos como helado, yogur y queso. Explica que cada semana la empresa mide el comportamiento de la demanda para adaptar la producción. “Las ventas en general se mantienen, puesto que al bajar algunas categorías se ha compensado con otras. Por ejemplo, el consumo de leche se incrementó entre 20% y 30%, pero otros han caído en 50%, como las bebidas que se llevaban en las loncheras”, detalló.

Retos continuos

En el procesamiento de la leche para distribuirla al consumidor se utilizan insumos como empaques importados. Tras las interrupciones que hubo en algunos momentos en la vía terrestre de la frontera con Costa Rica, se tuvo que redireccionar esa compra para que llegara por vía marítima o aérea.

A esto se ha sumado el reto de poder operar en cuarentena, con toques de queda y cercos sanitarios, por lo que la empresa se vio obligada a adecuar el horario de los trabajadores, los despachos y las rutas de suministro a los comercios.

Solís manifestó que les inquieta las nuevas medidas que recientemente han surgido porque pueden frenar las importaciones de algunas categorías lácteas deficitarias en el país y que puede ser un riesgo para garantizar el suministro.

“Mantener el abastecimiento de productos, sobre todo los de primera necesidad, a lo largo y ancho del país ha sido para muchas empresas un compromiso ineludible. Sin embargo, debido a las últimas acciones tomadas, al impedir las importaciones de productos, como por ejemplo, ciertas categorías de lácteos desde Costa Rica, no solo se pone en peligro el suministro de productos, sino también la seguridad alimentaria de carácter vital en estos momentos de pandemia”, alertó Solís.

Precisó que actualmente los gobiernos de Costa Rica y Panamá están trabajando para que esto se solucione a la brevedad, pues podría afectar el abastecimiento.

Explica que Panamá produce alrededor de 300 millones de litros de leche al año, de los cuales 100 millones son grado A y 200 millones de grado industrial B y C. “El consumo anual ha crecido y el 33% de esa demanda no se abastece con producción local, por lo que es necesario importar ”.

En Panamá el consumo de leche oscila entre 120 y 125 litros por persona al año, mientras que hay países de Centroamérica donde se consumen más de 200 litros, por lo que considera que hay un margen amplio para seguir creciendo y fomentar la ingesta de este alimento. “Se ha hecho necesario promover campañas de comunicación y esfuerzos de la industria y el Gobierno, para impulsar el consumo de lácteos en el país y, de esta forma, incentivar la salud y el bienestar de la población, fortalecer el desarrollo del sector productivo panameño y dinamizar la economía local”.

El gerente general de Productos Nevada precisó que en materia de alimentación no se puede correr ningún riesgo que genere escasez.

Reconoció que se debe brindar prioridad al productor local y garantizar el acopio para abastecer el mercado nacional.

No obstante, aclaró que en estos momentos Panamá no es autosuficiente en la producción de leche, y no cuenta con la capacidad para elevarla en el corto plazo, por lo que son necesarias las importaciones puntuales que cumplan los protocolos y disposiciones legales, para brindar el suministro y no se detenga una producción de la que dependen más de mil familias, además de 2,300 empleos entre directos e indirectos, y una empresa que ha invertido más de $15 millones en el país desde 2013.

Resaltó que el plan de Productos Nevada es realizar constantes inversiones en Panamá, tanto en mantenimiento como ampliación de las operaciones, producción y apoyo al sector agropecuario local.

“En la medida que crezca el consumo trabajaremos más con el productor local y haremos nuevas inversiones”, adelantó.