Radiografía del consumidor latinoamericano

Mercado/ Población

La pandemia tocó el bolsillo de los consumidores en América Latina y el Caribe. El 76% de los usuarios encuestados por la firma Tendencias Digitales en 15 países, entre ellos Panamá, manifestó que para afrontar la crisis redujo sustancialmente el gasto y las compras, mientras que 56% manifestó que se redujo su poder de compra.

El estudio denominado ‘El consumidor digital latinoamericano’, que se hizo en colaboración con el Grupo de Diarios de América (GDA) y medios locales como La Prensa, abarcó a cerca de 30 mil personas entrevistadas. El sondeo reveló las preferencias de los usuarios tanto en el consumo de medios digitales, compras en línea, así como su percepción sobre la situación económica y las medidas gubernamentales para afrontar la emergencia sanitaria. También midió las expectativas a futuro y cómo están viendo las marcas y las empresas.

“Analizamos tres dimensiones: el individuo, el ciudadano y el consumidor. El 80% de la población manifiesta preocupación y más del 40% se declararon ansiosos y frustrados. Esto es un hallazgo relevante puesto que en esta nueva normalidad las empresas y las marcas deben saber que se enfrentan a un consumidor con un estado anímico poco favorable”, explicó Carlos Jiménez, socio fundador de Tendencias Digitales.

Las principales preocupaciones de los usuarios están relacionadas con la salud de ellos y sus familias. En segundo lugar; cuánto va a durar la crisis, qué impacto tendrá sobre la economía, el empleo y cómo afectará sus ingresos.

Jiménez precisa que 68% de los latinoamericanos está insatisfecho con la forma como su gobierno está enfrentando la crisis, y además, dos tercios desconfían de los datos oficiales.

En el caso del perfil del consumidor, el estudio revela que su situación ha empeorado, hecho que lo lleva a buscar más promociones y productos en descuento, pero también se ha reducido la frecuencia de compra. En específico el 52% de los internautas latinoamericanos declaró en primer lugar que ha buscado productos en descuento; el 48%, dijo que han comprado con menor frecuencia; y pese a la situación, el 38% sigue comprando sus marcas preferidas.

El estudio refleja tres grandes cambios:

1. El consumidor tiene una mayor sensibilidad al precio, es decir, al valor de los productos. Al tener una reducción de ingreso, el consumidor es más cuidadoso con lo que compra por lo que busca más promociones y descuentos y está comparando precios. “Los consumidores dicen que luego de la pandemia manifiestan que serán más conscientes de su consumo y qué es lo que realmente necesitan”, acotó Jiménez.

2. La frecuencia de compra disminuye. En otras crisis al tener menos ingresos, el consumidor tiende a ir más veces a los puntos de compra porque no tiene capacidad para adquirir tanto inventario de productos y compra de acuerdo al dinero que recibe. Pero en la pandemia, aun cuando hay menos ingresos, se ha registrado lo contrario, las personas por limitaciones de movilidad, y medidas de cuarentena evitan ir tantas veces al punto de venta. “Esto seguro se revertirá a medida que cambian las medidas de movilidad y se permita ir a los comercios”.

3. Aumento en las compras en línea. No solo se elevó el consumo a través de medios digitales, sino que se registraron nuevas tendencias de compra de servicios y productos que antes no se adquirían de forma online. El 45% de los consumidores compra a través de sitios web de tiendas, el 26% a través de aplicaciones móviles de tiendas y el 14% está comprando por medio del Whatsapp. “Se compran alimentos, medicinas, equipos para hacer ejercicios en el hogar, artículos del hogar y no solo en tiendas online de comercios convencionales, sino a través de medios sociales a emprendedores. La pandemia ha impulsado el comercio electrónico como nunca, pero esto no significa la desaparición de las tiendas físicas, el consumidor volverá a los centros comerciales y a los comercios y ahora se servirá de los dos canales para comprar según la conveniencia”, refiere el director de Tendencias Digitales, Carlos Jiménez.

¿Qué deben hacer las marcas?

La investigación arrojó que el 62% de los consumidor latinoamericanos espera que las marcas sean útiles en medio de esta crisis. El otro valor importante que esperan de las empresas y sus productos es la sinceridad en el servicio que prestan, más del 51% de los usuarios espera esto de las marcas; y que se mantenga prestando servicios, ocupa el tercer lugar con un 50%.

En la nueva etapa en la que las actividades se reinician, Carlos Jiménez, precisa que hay oportunidades para que las empresas impulsen más negocios de alimentos y bebidas, además de nuevas experiencias para compartir. Igualmente seguirá el consumo de productos de cuidado personal y belleza, y se abren nuevas oportunidades para el turismo local .

“Aunque al 46% de los consumidores les preocupa el futuro porque manifiestan que no volverá a ser como antes y tienen incertidumbre, existe una mayor inclinación a atender la salud, a tener hábitos de consumo más saludables, a pasar más tiempo con la familia, y el 49% manifiesta que ahorrará más”, menciona Jiménez.

Para hacer frente a la nueva normalidad, recomienda a las empresas acelerar la transformación digital. Enumera tendencias que seguirán marcando la pauta como la telemedicina, el delivery, el teletrabajo, la educación virtual y las ventas online en todos los segmentos.