Computadora por menos de 100

Un computador de forma esférica que cuesta 79 dólares y no necesita tener conexión a internet para tener a mano muchas funciones y aplicaciones que brinda la web, fue la propuesta lanzada en Las Vegas el pasado viernes por la firma Endless.

El equipo apunta sobre todo a los mercados en los países emergentes, pues permite conectar a la web a personas de bajos ingresos o que viven en zonas con redes poco fiables o en las que el acceso a internet es difícil.

“La idea es que sea útil, tanto si hay pleno acceso a internet, una conexión limitada o incluso si no hay una red disponible”, señaló el jefe ejecutivo de Endless, Matt Dalio, en la feria de electrónica para consumo masivo CES en Las Vegas.

“Viene cargado ampliamente”, añadió Dalio, quien mencionó que entre los programas que incluye figuran una versión reducida de Wikipedia y cientos de videos de cursos en línea de la organización educativa sin fines de lucro Khan Academy.

El equipo no dispone de pantalla, por lo cual es necesario conectarlo a un televisor de cualquier tipo para suplirla.

El proyecto está inspirado en el proyecto One Laptop Per Child (OLPC) lanzado hace una década por Nicholas Negroponte para poner al alcance de cualquier niño en el mundo un computador básico. En lugar de regalar ordenadores a quienes no pueden pagarlos, Endless busca ofrecer precios que pueden estar casi al alcance de cualquiera para permitir el acceso a la “economía del conocimiento”, añade mientras muestra uno de los pequeños equipos.