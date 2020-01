Fernández será candidata

ELECCIONES 2015

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, “va a ser candidata” en las elecciones generales de 2015, anticipó ayer el diputado oficialista Carlos Kunkel, sin precisar a qué cargo se postulará, ya que no está habilitada por la Constitución a un tercer mandato consecutivo.

Al ser consultado por la agencia local DyN acerca de cómo imaginaba a la mandataria cuando concluya su segundo período presidencial, Kunkel declaró que ve a Fernández de Kirchner “haciendo política y siendo candidata” en 2015.

“Pregunten dentro de 18 meses”, respondió cuando se le preguntó sobre el cargo al que aspiraría Fernández de Kirchner.

En tanto, el legislador del gobernante Frente para la Victoria (FpV, peronista) se manifestó a favor de que se presente una lista de unidad tanto en las elecciones internas para renovar la dirigencia del Partido Justicialista (PJ, peronista), como en las primarias nacionales de agosto de 2015, en las que se definirán las fórmulas presidenciales que aspirarán a suceder a Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.

“La Presidenta escucha a todos y luego decide. Cristina escucha a todos, no es cierto que no escucha, después ella define la lista en base a la que nosotros le presentamos. No veo que haya otra forma. Los que no estén de acuerdo con nuestra lista, podrán presentar la propia, para eso es la democracia”, afirmó Kunkel.

Según el legislador, primero se va a definir el tema de la conducción partidaria, y la fórmula presidencial del peronismo para 2015 se hará después, en las primarias.