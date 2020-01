Publican reformas en seguridad social

El Gobierno de Nicaragua divulgó ayer el paquete de reformas al reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las cuales no alteran la edad de jubilación (60 años) ni los montos de cotizaciones (750 semanas) que un trabajador tiene que pagar ante el INSS para tener derecho al retiro laboral.

Estas reformas administrativas, aprobadas hace unos días por el gobierno, sindicatos y sector patronal, no requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional, y se hicieron oficiales a través de La Gaceta Diario Oficial y entrarán en vigencia el 1 de enero de 2014.

Con dichas reformas la cuota patronal aumentará 1% en 2014 y en 2015; 0.5% en 2016, y 0.5% en 2017, hasta alcanzar el 3%. Esta cuota es además deducible del impuesto sobre la renta.

El secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (sandinista), Gustavo Porras, dijo a la prensa que las reformas no afectan los intereses adquiridos por los trabajadores que ya reciben una pensión del INSS. No obstante, aseguró que las futuras pensiones por jubilación y vejez serán calculadas sobre la base del salario promedio y no sobre el mínimo, como se calcula hoy.

El salario promedio crece menos que el salario mínimo, el cual, según la ley laboral debe revisarse cada seis meses, aunque el gobierno anunció que someterá una ley al legislativo para revisar dicho salario cada año.

Una propuesta inicial del gobierno sugería elevar la edad de jubilación a 65 años y el monto de cotizaciones de 750 semanas a mil 500. La propuesta no tuvo consenso, ya que significaba que un trabajador afiliado al INSS, tendría que trabajar 30 años (en vez de 15) de su vida útil para tener derecho al retiro.