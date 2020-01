Exigen suspensión de decreto de concursos

EDUCACIóN

Miembros de la Comisión de Selección de Personal de las cinco regiones del país pidieron ayer al Ministerio de Educación (Meduca) suspender la aplicación del Decreto 1166 de 19 de noviembre de 2013, para concurso de docentes 2015, debido a la carencia de un manual de procedimientos.

El citado decreto modificó otro anterior, el No. 203 de 27 de septiembre de 1996, y dispone las puntuaciones para cada título académico.

También indica que solo se tomarán en cuenta los títulos y documentos académicos relacionados con el cargo para el cual se aspira.

Orlando Pinto, representante de la Comisión de Selección de Personal Región 5 (Darién, Panamá y Guna Yala), aseguró que la falta de un manual de procedimiento les impide hacer un estudio científico de las especialidades de los educadores.

Actualmente, aseguró, el personal de recursos humanos del Meduca, responsable de hacer el ordenamiento de la lista de aspirantes, no cuenta con un manual que le permita seguir un patrón específico. Al no existir, cada uno puede interpretarlo a su manera, y puede suceder que a un educador de una región escolar le supriman una puntuación relativa a un título, y en otra región no.

Pinto dijo que el Meduca aclaró que solo se tomarían en cuenta los títulos hasta el 18 de noviembre de 2013, disposición que considera no tiene sustento jurídico.

Reconoció que como comisionados deben garantizar que el proceso de nombramientos y traslados sea apegado a la ley, y por ello le piden al Meduca suspender la aplicación del decreto.

Esto, precisó, debe darse cuanto antes, pues las comisiones de selección de personal de todo el país están contra el tiempo.

El error del puntaje

Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores, confirmó que ante la falta de divulgación muchos docentes se han visto afectados en sus puntajes, los que les han sido reducidos grandemente.

Confesó estar de acuerdo con el espíritu del Decreto 1166, pero denunció que hay gente haciendo negocios y lucrando con la venta de paquetes de seminarios en $200 y $300. “No podemos permitir que un docente llegue a un puesto de trabajo por la compra de títulos que muchas instituciones y personas venden”, subrayó

Se intentó obtener una reacción del viceministro académico Carlos Staff, y se dejó constancia con la relacionista Aracelys Leautou, pero no se logró respuesta.