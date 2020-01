Falta por alfabetizar a 16 mil chiricanos

PROGRAMA EDUCATIVO

En la provincia de Chiriquí todavía falta por alfabetizar a cerca de 16 mil personas, toda vez que hasta el momento se ha logrado llevar el conocimiento a 5 mil 954 chiricanos, de los 22 mil 30 iletrados existentes, indicó Justino Bonilla, coordinador en esta provincia del programa gubernamental Muévete por Panamá.

Bonilla dijo que para esta labor se están abriendo centros como La Escuela de la Abuela, La Línea, Escuelita del Saber y Quiero Aprender, ubicados en comunidades como Guacá y San Carlos, distrito de David, para que la gente acuda a aprender a leer y escribir.

Las clases son dictadas por voluntarios, quienes para ello cuentan con televisores, DVD, tableros, cartillas, cuadernos, lápices y tizas, así como todo lo necesario para el aprendizaje.

CONOCIMIENTO

“A esta edad, 63 años, es que por primera vez he tomado un lápiz en mis manos, y ahora estoy feliz porque sé escribir y leer, oportunidad que no había tenido. Esto me ha ayudado a ser una persona mejor”, afirmó emocionada Idis Araúz, residente en una apartada comunidad de la provincia chiricana.

Araúz es una de las 114 personas que este año en el Valle de la Luna se han visto beneficiadas por esta iniciativa educativa.

“En Chiriquí la alfabetización ha resultado un éxito, pues cada vez más personas iletradas aprenden a leer y a escribir”, afirmó Bonilla.

Reveló que desde 2007 se utiliza un método procedente de Cuba, que es audiovisual, y con el cual mediante el apoyo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hasta la fecha se ha logrado disminuir la cantidad de iletrados.

VOLUNTARIADO

Uno de los retos de esta labor, de acuerdo con Bonilla, es conseguir voluntarios de las propias comunidades, que estén dispuestos a dar su aporte para ayudar a sus vecinos a superar esa barrera del conocimiento.

Explicó que los voluntarios ejecutan el trabajo como facilitadores de este método audiovisual, a través de las clases donde se relacionan los números y las letras.

Como la idea es hacerlo cada vez más comprensible para que llegue a quienes deseen aprender a escribir y a leer, manifestó que el equipo de trabajo, entre coordinadores y formadores, trabaja en mejorar las técnicas a implementar para continuar con la tarea de erradicar el analfabetismo en la provincia.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 reportó la existencia de 148 mil 747 panameños sin saber leer ni escribir. Es decir, el 5.5% de la población.