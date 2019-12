Museo de Penonomé permanece cerrado por falta de recursos

VíA RáPIDA

COCLÉ. El museo de Penonomé permanece cerrado desde hace 14 meses, debido a que los trabajos de restauración que empezaron en 2012 no se han podido continuar por falta de recursos, indicó su administrador Alberto Huete. Actualmente no ha concluido la construcción de una sala y los baños externos, ni se han colocado las piezas históricas en las ocho salas de exhibición. “Ya no sabemos qué excusa darle a los turistas, estudiantes y visitantes que tramitan citas para visitar el local, donde aún no hay nada que ver”, se lamentó el administrador.