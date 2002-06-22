Brunch dominical

Algunas de las fortunas más relevantes de la región se reunieron en Panamá durante un encuentro de exalumnos de Wharton School. Hasta hubo quien vino en jet privado, como el mexicano Adrián Sada González, con fuertes intereses en los grupos Vitro, Alfa y Financiero Serfín. Su fortuna probablemente no le llegue a la de Carlos Slim, pero ahí está. Vinieron además unos 150 exalumnos de 16 países de la región, excepto de Argentina, por razones obvias. Por Panamá estuvo presente lo más granado de nuestro mundo empresarial: Joseph Harari, Steve y Larry Maduro, Elly Faska, Jovito Salceda, Arturo Mueller y el exministro de Hacienda Miguel Heras, que estuvo en Wharton en 1991, cuatro años antes de ingresar al Gabinete de Pérez Balladares. Por cierto que el expresidente, egresado de Wharton en 1970, estuvo en la cena de gala, con semblante relajado y algo más delgado que en otras apariciones.

La presidenta Mireya Moscoso se ha quejado del “morbo” que despierta en los medios de comunicación sus incontables devaneos. Podría hacer de ese estribillo su banda sonora, a tenor de lo vivido durante los últimos meses. Ahora ha dicho que ella anda con quien le de la gana, que no tiene que ocultarse de nadie y que las veces que viaja, la Cancillería proporciona la lista de su comitiva. Pero, ¿qué tan completa -por no decir confiable- es esa lista? Como se recordará, la última vez que Moscoso se fue de viaje -a Madrid-, la Cancillería suministró una lista en la que no aparecía el nombre del magistrado Alberto Cigarruista, aunque él mismo reconoció después que sí acompañó a la mandataria. Bueno, Moscoso habló de la lista, pero no dijo que podíamos confiar en ella.

También la vida nocturna de nuestros políticos tiene sus minutos de protagonismo en esta columna. El viernes pasado, por ejemplo, mientras se celebraba en varias plazas y monumentos del Casco Viejo un festival de música, el magistrado Winston Spadafora hizo su recorrido junto a su hija Vanessa -directora de la Oficina del Casco Antiguo- y otros acompañantes. El grupo coincidió en el restaurante de moda de Manuel Caracol -en un nuevo local mucho más grande, pero con el menú característico de siempre- con la directora del IPAT, Liriola Pittí, que se quedó hasta las cuatro de la mañana viendo la transmisión del partido en que España perdió ante Corea del Sur.

Como se recordará, la CLICAC emitió en mayo una resolución administrativa negando la solicitud de concentración económica hecha por Cervecería Barú y Cervecería Nacional, esta última recientemente ad- quirida por el colombiano Grupo Bavaria. Resulta que Bavaria, en su afán de crear un monopolio cervecero -la unión de las dos grandes le daría el 97% del mercado- pidió una reconsideración en la CLICAC. Pues resulta que ahora hay un disidente, un comisionado que aparentemente rompió filas y está cediendo a las pretensiones de Bavaria. ¿Adivinan cuál es?

Pero esas no son las únicas novedades en la CLICAC. Cuentan que en la institución se han acabado hasta los útiles de oficina, que ni siquiera hay toner para las impresoras ni viáticos para realizar giras al interior del país. En cambio, usan los vehículos de la institución -un recurso del Estado- para mudar las pertenencias de ciertos funcionarios, y encima hay un comisionado que se va de viaje a Europa por tres semanas, con un viático de 12 mil dólares.

Después de todas las sorpresas que nos ha dado el Mundial en estas dos semanas, no estaría mal que el Gobierno también nos sorprendiera con un par de aciertos, para variar un poco. Ojalá nuestro gabinete se convierta en la versión local del equipo de Corea y sacáramos al menos así una lección ciudadana de este jet lag estacionario en que nos ha sumido la Copa y sus horarios de juego.