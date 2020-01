Guardianes de la democracia

[EXCESOS]

La señora Sonia Sotomayor será juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso está bien. Tiene magníficas credenciales académicas, experiencia y es una persona inteligente. Me da igual si es hispana y mujer. Parece una jurista responsable y sólida. La acusan de haber dicho que aporta a la justicia su condición de mujer latina, lo que ella supone agregaría a sus decisiones una sabiduría especial, opinión que simultáneamente muestra un cierto prejuicio, pero esa es una conclusión hipócrita de sus adversarios que en modo alguno la descalifica.

Todos tenemos un punto de vista único construido con nuestras circunstancias personales. Opinamos y actuamos desde nuestros prejuicios, estereotipos, experiencias, lecturas, influencias y un infinito etcétera que incluye algo tan inmensurable y opaco como la carga genética y el aprendizaje familiar. Cada uno de los otros ocho miembros de la Corte Suprema también es el producto único de una similar elaboración.

Precisamente, la labor de estos jueces, de todos los jueces, es luchar conscientemente contra esas fuerzas ciegas e irracionales presentes en ellos, incluso contra sus propias convicciones morales y sus emociones, para tratar de analizar y sentenciar con arreglo a lo que objetivamente determina la ley. Algo muy incómodo y desagradable, probablemente contra natura, porque el componente racional del bicho humano tiene menos peso que la influencia del viejo cerebro de reptil que nos acompaña desde hace millones de años en el trayecto evolutivo. A Arthur Koestler, el gran escritor, le gustaba recordar la anécdota sangrienta del brillante físico de Cambridge que descubrió a su mujer con un amante y los mató a hachazos. El cerebelo cruel y antiguo triunfó sobre el apacible lóbulo frontal.

La institución de la Corte Suprema es, además, muy peculiar. Una de sus más difíciles labores es el control judicial de la Constitución. Les toca a ellos, a estos nueve jueces, en última instancia, decidir si los legisladores con sus leyes o los jueces con sus sentencias están respetando la letra, el espíritu y, lo que es más difícil de conocer, las intenciones originales de los redactores del texto, unos señores que vivieron hace cientos de años en un mundo bastante diferente al nuestro.

En todo caso, es importante entender que la principal función de una Constitución, más allá de regular la convivencia de la sociedad en el espacio público, es impedir que los representantes del pueblo tomen decisiones soberanas contrarias al texto fundamental que rige en el país. La Constitución también es un freno al uso de la democracia o regla de la mayoría. Es lo que nos salva, por ejemplo, de que la mayoría decida que las mujeres no deben educarse, los homosexuales puedan ser perseguidos y las minorías étnicas puedan ser privadas de sus derechos.

Si comprendemos esa función, se hace más clara la tarea de la Corte Suprema cuando ejerce su control judicial: es un freno a los excesos a que nos puede llevar la democracia cuando la mayoría no respeta o no reconoce ciertos derechos a los que hemos llamado “naturales” y a los que arbitrariamente les hemos asignado un origen divino para que los hombres no puedan arrebatárnoslos.

Guillermo Lousteau, profesor de Florida International University ha escrito un libro magnífico sobre el tema: Democracia y control de constitucionalidad. Es conveniente leerlo si uno quiere entender los fundamentos filosóficos del constitucionalismo y del pensamiento republicano. La intención última de los padres fundadores que derribaron el antiguo régimen era, en primer término, preservar los derechos individuales y no necesariamente instaurar el gobierno de la mayoría. We, the people, sí, pero con limitaciones y muchas reservas.

Ese era el objetivo primordial del andamiaje republicano que echó a andar en 1787, con su frágil mecanismo de poderes que se equilibran y contraponen. Para ello, los constitucionalistas reunidos en Filadelfía transfirieron la soberanía del rey al “pueblo”, pero sujetando a este díscolo sujeto estrechamente con una camisa de fuerza constitucional concebida para impedir la tiranía de la mayoría.