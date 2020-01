Hoy por Hoy 2005/01/02

Hoy se cumplen 50 años del magnicidio de José A. Remón Cantera, quien fue víctima de un crimen sobre el cual aún quedan algunas dudas. Remón fue el primer presidente de la República egresado del Instituto Nacional de Panamá. Luego de graduarse en la Academia Militar de México, ingresó al servicio de la Policía Nacional en 1931 y llegó a ser comandante. La situación política del país, determinada por acontecimientos ocurridos entre 1931 y 1952, produjo la evolución de la fuerza pública como factor decisivo en la política panameña. Desde que Remón asumió la Presidencia en 1952, no volvió a usar el uniforme militar; su gobierno fue civil y los otros militares y sus subalternos no tuvieron intervención directa en el manejo de la cosa pública. Su gobierno fue fuerte, pero respetuoso de la libertad de expresión. Aunque algunos de sus amigos se aprovecharon de las circunstancias, la corrupción no se generalizó. Como presidente, logró el apoyo de personas que no eran familiares ni copartidarios, sobre todo en el tema de las relaciones exteriores que tuvo su expresión en el Tratado Remón-Eisenhower con el lema de “Ni millones ni limosnas, queremos justicia”. El proceso iniciado con Remón -y terminado con la dictadura de Noriega y sus militares- indica cómo evoluciona el poder castrense hasta convertirse en poder absoluto, cuando la fuerza pública adquiere y ejerce poder político. Y eso es lo que ahora debemos tener presente y evitar que después de eliminado el ejército, pudieran surgir tentaciones sobre el retorno al militarismo en Panamá.