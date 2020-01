Hoy por Hoy 2005/01/05

Sin duda alguna, el primer discurso de la Procuradora General de la Nación es esperanzador, ya que se ha comprometido a que dentro de 40 días presentará un informe de los casos más sonados durante la pasada administración. Cuando no hay duda de que en el país ha reinado la cultura de la impunidad y que casos como el del CEMIS, PECC, partidas discrecionales y donaciones de Taiwan a fundaciones privadas solo han quedado en los titulares de los medios, este anuncio es, por decir lo menos, motivador. La actitud decidida de la actual Procuradora contrasta con la de su antecesor, que siempre se limitó a perseguir al mensajero, olvidando lo esencial que era investigar. Nadie podrá, tampoco, olvidar su selectiva manera de actuar. No hay duda de que la Procuradora recibirá el apoyo no solo de sus nuevos fiscales, sino el de toda una comunidad, frustrada por tantos años, ya que su función primordial será, de acuerdo con las leyes, investigar la corrupción y promover la administración de justicia para beneficio de toda la sociedad panameña.