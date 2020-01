Hoy por Hoy 2005/01/06

Anualmente el revisado vehicular se convierte en un dolor de cabeza para los miles de conductores y dueños de vehículos que tienen que someterse a tediosos trámites burocráticos. Y en cada ocasión las autoridades inventan algo nuevo o cambian el procedimiento para crear mayor confusión e incomodidad. Mientras todo esto ocurre, las calles y avenidas del país siguen llenas de autos, buses y camiones que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad para transitar, transformándose en un verdadero peligro para la circulación. La población en general se pregunta, ¿cuándo será el día en que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ataque el problema de raíz y cree un mecanismo a prueba de corruptos y juega vivos? La comunidad espera que, más que convertir la fotografía del vehículo en un nuevo requisito del revisado, ésta sea una medida real para comprobar que el vehículo fue inspeccionado y revisado. La realidad es que mientras en el país no se castigue a los que incumplen las normas, no habrá medida que detenga la creatividad de los ociosos que siempre hallarán una forma de evadir su responsabilidad.