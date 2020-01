Hoy por Hoy 2005/01/08

La campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República a Martín Torrijos basó su estrategia en un eslogan que se vendió muy fácilmente y estaba basado en tres pilares. Más empleo, más seguridad, cero corrupción. Y esto no es solo un juego de palabras. Para que un país alcance un verdadero desarrollo necesita que sus habitantes tengan ingresos que los produce el empleo, pero no es posible generar empleos con el clima de inseguridad y corrupción que prevalece. Es cierto que no se puede resolver el problema del desempleo en tres meses y medio de gestión, tampoco acabar con la corrupción ni la inseguridad, pero causa preocupación que en menos de dos meses se hayan fugado de la cárcel una docena de delincuentes en su mayoría criminales. Y por supuesto nadie ha sido sancionado. La pregunta que surge ahora es si solo se trataba de un lema de campaña o si realmente existe en blanco y negro un plan para combatir el desempleo, la corrupción y la inseguridad. Pareciera que en el tema de la seguridad, el gobierno de la "Patria Nueva" está perdiendo la batalla inicial.