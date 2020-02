Hoy por Hoy 2003/05/30

Panamá vive momentos de crucial importancia y los ojos del mundo están puestos en el país a raíz del certamen de belleza más importante del planeta. Sorprenden las manifestaciones y disturbios callejeros protagonizados en los últimos días por grupos minúsculos que afectan a miles de ciudadanos. Ningún argumento esgrimido por los manifestantes tiene justificación ni soporta el más mínimo escrutinio del sentido común. Pareciera, más bien, que la intención fuese la de fastidiar y en el camino presentar nuestra cara más fea al resto del mundo. A raíz de estos hechos de violencia, la presidenta Mireya Moscoso ha advertido que no permitirá más los cierres de calles y denunció que todo esto forma parte de un plan de desestabilización gubernamental. Sus palabras confirman, una vez más, que la gobernante es devota de la demagogia, ya que desde 1999 la comunidad viene escuchando las mismas frases, y los tranques y tiradera de piedras continúan sin que nadie pueda ponerle un punto final. Todos estos actos no son más ni menos que la respuesta de un pueblo que se encuentra desorientado, no confía ni en la autoridad ni en la moral de sus autoridades. Lo urgente ahora es diseñar una visión clara para que Panamá saque sus mejores galas y enseñe al mundo que aquí hay vocación de turismo. El país no puede darse el lujo de avanzar sin rumbo y esperar que este Miss Universo 2003, inserto dentro de la celebración del Centenario, pase y no deje huellas.