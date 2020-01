‘Insensatez diplomática’

[MEDIO ORIENTE]

Israel dio un revés a la administración de Barack Obama justo cuando Washington había enviado al país al vicepresidente Joe Biden y un día después de que se estrenara el “diálogo indirecto” con los palestinos. La conjunción de ambos acontecimientos parecía dibujar el martes el panorama perfecto para anunciar que la colonización israelí no es negociable y que mil 600 casas judías serán construidas en Jerusalén Este. El resbalón diplomático pillaba a Biden desprovisto de armas de disuasión y humillaba despiadadamente a la otra parte negociadora.

Más aún, cuando el Gobierno palestino se había tragado la píldora amarga de aceptar negociar con Israel, el mismo día el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, daba permiso para la construcción de 112 casas judías en Cisjordania.

El inesperado movimiento de Israel enfurecía a Biden pocas horas después de hablar con el presidente israelí, Shimon Peres, y con el primer ministro Benjamin Netanyahu de la “oportunidad real” de diálogo para la paz que se abría este domingo, tras 15 meses de interrupción en el proceso de paz. Una oportunidad real, además, para que el conservador Netanyahu gane además algo de legitimidad ante la comunidad internacional y una oportunidad que ha tardado menos de 24 horas en ser “socavada” por un brazo de su propia coalición: era el ministro de Interior Eli Yishai, del partido ultraortodoxo Shas, quien ampliaba con nada menos que mil 600 viviendas una de la colonias judías religiosas de la parte ocupada de Jerusalén.

Las condenas a la decisión llovieron desde dentro del propio Gobierno israelí, desde la oposición, desde la ONU y la Unión europea, desde varios gobiernos europeos y desde Washington. Todos ellos obligaban ayer a Israel a disculparse por lo que la líder del partido de la oposición Kadima, Tzipi Livni, tildaba de “nuevo récord” en el historial de “insensateces diplomáticas” de Israel.

¿Cómo se atreve Israel a tocar uno de los puntos más sensibles de la negociación antes siquiera de sentarse a negociar? ¿Se trata de un anuncio unilateral de Interior que no solo ha humillado los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y la buena voluntad de los palestinos, sino también la legitimidad de Netanyahu?

Sea como fuere el daño ya está hecho. “Sabotaje”, “peligro” y “daño” son algunos de los nombres que Estados Unidos y el presidente palestino, Mahmud Abbas, utilizaban ayer al referirse a las negociaciones de paz que israelíes y palestinos deberían comenzar con ayuda de Estados Unidos en las próximas semanas.

No cabe duda de que este será el primer escollo que ambas partes tendrán que salvar y que las disculpas presentadas por el propio ministro de Interior, que afirmaba “no tener la intención de humillar a nadie”, no salvan el primer obstáculo que entorpece ya las negociaciones. “Es un gran error de burocracia del Gobierno que no debería haber ocurrido nunca”, dijo el ministro de Bienestar, Isaac Herzog, del Partido Laborista.

El mismo Abbas pedía ayer en Ramallah ante Biden que Israel “cancele” su decisión, pero sorprendía sin embargo su disposición a seguir adelante con el diálogo, a pesar de que no son pocos en su gobierno los que lo critican por seguir “de rodillas” ante Israel.

“La continuidad de las actividades en los asentamientos amenaza las negociaciones y pedimos que sean canceladas”, dijo Abbas tras el “duro golpe”, reafirmando sin embargo su “compromiso con una paz integral y permanente que lleve al fin de la ocupación de 1967”. Todo un caballero al que no todos comprenden en los territorios palestinos.

Comenzando por Hamas, que controla la Franja de Gaza, y que se ha opuesto desde el principio al “diálogo indirecto” con Israel.